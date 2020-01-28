09 Августа 2020
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Общество В России Москва
Иван Ургант (2020) | Фото: Первый канал

Иван Ургант извинился за шутку про Иисуса Христа и назвал своего отца "святым человеком"

Телеведущий Иван Ургант в эфире "Вечернего Урганта" извинился за рождественский выпуск, в котором фигурировало карикатурное изображение Иисуса Христа, также про Христа шутил гость выпуска Жерар Депардье. Передача вызвала широкий резонанс, некоторые радикально настроенные пользователи в сети предложили лишить Урганта гражданства, эту инициативу поддержало движение "Сорок сороков", называющее себя христианским. Также на телеведущего пожаловались новому генеральному прокурору Игорю Краснову.

Иван Ургант|Фото: Первый канал

Ургант заявил, что обидеть, оскорбить никого не хотел и вспомнил пример из фильма "Бриллиантовая рука" с нимбом над головой мальчика-рыбака и трусами в качестве хоругви и призвал не делать из религии табуированную тему.

"Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия", — сказал Ургант.

Телеведущий тут же переключился на своего отца, актера Андрея Урганта, упомянув, что тот намедни стал крестным отцом ребенка своей бывшей жены. "Мог стать биологическим, а стал – крестным. Как говорится, святой человек!" – заметил сын про своего отца.

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Иван Ургант извинился за шутку про Иисуса Христа и назвал своего отца "святым человеком"

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Теги: иван ургант, шутки, вечерний ургант, иисус христос, извинения



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