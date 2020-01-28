Иван Ургант извинился за шутку про Иисуса Христа и назвал своего отца "святым человеком"

Телеведущий Иван Ургант в эфире "Вечернего Урганта" извинился за рождественский выпуск, в котором фигурировало карикатурное изображение Иисуса Христа, также про Христа шутил гость выпуска Жерар Депардье. Передача вызвала широкий резонанс, некоторые радикально настроенные пользователи в сети предложили лишить Урганта гражданства, эту инициативу поддержало движение "Сорок сороков", называющее себя христианским. Также на телеведущего пожаловались новому генеральному прокурору Игорю Краснову.

Ургант заявил, что обидеть, оскорбить никого не хотел и вспомнил пример из фильма "Бриллиантовая рука" с нимбом над головой мальчика-рыбака и трусами в качестве хоругви и призвал не делать из религии табуированную тему.

"Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия", — сказал Ургант.

Телеведущий тут же переключился на своего отца, актера Андрея Урганта, упомянув, что тот намедни стал крестным отцом ребенка своей бывшей жены. "Мог стать биологическим, а стал – крестным. Как говорится, святой человек!" – заметил сын про своего отца.