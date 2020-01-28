В Соликамске работника магазина облили бензином и подожгли

В Соликамске задержали подозреваемого в нападении на знакомую – он облил ее бензином и поджег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

По версии следствия, вечером 27 января предполагаемый поджигатель пришел в магазин, где работала его знакомая. Во время разговора он облил потерпевшую бензином, поджег и скрылся из магазина. Коллега пострадавшей потушила пламя и вызвала "скорую помощь". Жертву нападения госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. 41-летний подозреваемый задержан. Вскоре ему предъявят обвинение и, возможно, арестуют.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска.

Ранее Накануне.RU сообщало о том, что Верховный суд России оставил в силе приговор 42-летнему тюменцу Алексею Киюцену, который облил бензином и поджег продавца "комиссионки".