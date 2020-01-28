"Договоры незаконны!": екатеринбургский депутат направил обращение в Трудовую инспекцию насчет увольняющихся водителей "скорой помощи"

Депутат Екатеринбургской городской думы, коммунист Андрей Пирожков подготовил обращение в Трудовую инспекцию для того, чтобы защитить права водителей "скорой помощи". Как рассказал парламентарий Накануне.RU, по его мнению, в отношении мужчин нарушили Трудовой кодекс. В частности, речь идет о статье 15 Трудового кодекса России.

"Направил обращение в Трудовую инспекцию, сотрудники "Скорой помощи" должны за свой счет ремонтировать автомобиль? А почему за свой счет не приобретать оборудование для оказания помощи пациентам? Прошу Трудовую инспекцию разобраться в этой ситуации, часть людей бастует, часть людей работает по таким незаконным трудовым договорам. В данном случае можно усмотреть нарушение абзаца 2 статьи 15 Трудового кодекса РФ. ТК РФ прямо запрещает подменять трудовые отношения гражданско-правовыми, что фактически и происходит между водителями и новым работодателем", - отметил депутат, борющийся за трудовые права сотрудников медицины.

По словам Пирожкова, компании, которая заключает договор со "Скорой помощью", может быть невыгодно заключать трудовые договоры с работниками и она, видимо, намеренно уходит от этого путем оформления сотрудников в качестве ИП или перевода на самозанятость.