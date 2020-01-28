В "Красном и белом" назвали виновного в утечке данных клиентов

Сеть магазинов "Красное и белое" проводит служебную проверку в связи информацией об утечке данных клиентов.

В пресс-службе компании добавили, что основная версия – "умышленные преступные действия" одного из сотрудников.

"Стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Красного и белого".

По данным "Ведомостей", в интернете найдена база программы лояльности торговой сети. Записи касаются 17 млн россиян, якобы имеющих карты программы. База содержит ФИО, дату рождения и номер телефона клиентов.

Многие из этих записей содержат недействительные даты, а многие номера телефонов повторяются, однако по некоторым дозвониться удалось.