09 Августа 2020
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Общество В России
магазин &quot;Красное и Белое&quot;, КБ, &quot;Красное & Белое&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

В "Красном и белом" назвали виновного в утечке данных клиентов

Сеть магазинов "Красное и белое" проводит служебную проверку в связи информацией об утечке данных клиентов.

В пресс-службе компании добавили, что основная версия – "умышленные преступные действия" одного из сотрудников.

"Стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Красного и белого".

По данным "Ведомостей", в интернете найдена база программы лояльности торговой сети. Записи касаются 17 млн россиян, якобы имеющих карты программы. База содержит ФИО, дату рождения и номер телефона клиентов.

Многие из этих записей содержат недействительные даты, а многие номера телефонов повторяются, однако по некоторым дозвониться удалось.

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В "Красном и белом" назвали виновного в утечке данных клиентов

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Теги: красное и белое, утечка данных клиентов



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Ранее 28.01.2020 02:01 Мск Данные клиентов сети "Красное & белое" слили в Сеть

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