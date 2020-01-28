"Стыдно": на Украине обсуждают обвинения "политического украинца Зеленского" в адрес СССР

На Украине обсуждают обвинения президента Владимира Зеленского в адрес СССР, который будто бы развязал Вторую мировую войну и косвенно поспособствовал холокосту евреев.

Депутат Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский написал, что Зеленскому еще осталось "ближе к местным выборам обвинить СССР в Мюнхенском сговоре и разделе Чехословакии".

Журналист Дмитрий Василец считает, что есть всего три варианта, почему Зеленский занялся переписыванием истории "с недалеким польским подельником Дудой". Первый - он решил объединиться с Польшей против России. Второй - ему подсунули текст, который он "тупо прочитал". Но тогда "очевидно, что Зеленский очень тупой, ведь не понимает, чтó несет и против кого". Третий - об этом его попросили из-за границы, он побоялся отказать "и просто выполнил приказ".

Юрист Андрей Портнов написал, что Зеленский пошел против своих же избирателей. "Социологию померяйте срочно, кажется, вы движетесь не в ту сторону", - сыронизировал он.

Бывший министр юстиции Елена Лукаш признала, что ей "мучительно стыдно" за Зеленского.

Журналист Юрий Ткачев отметил, что "политический украинец Зеленский решает типичные для политических украинцев задачи". И напомнил исторические факты: "Польша в свое время отлично поучаствовала с Германией в распиле Чехословакии", Англия и Франция отказались подписать антигитлеровский пакт и не пришли на помощь Польше после нападения Германии, надеясь, что Гитлер нападет и на СССР. А Англия отказалась принимать еврейских беженцев.

Украинский политолог Сергей Белашко считает, что Зеленский "выставил себя идиотом".