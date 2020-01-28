В Челябинске прокуратура проверит действия медиков, которые не приехали к 4-летнему мальчику с открытым переломом

В Челябинске прокуратура проверит информацию, опубликованную в СМИ о неоказании помощи 4-летнему ребенку.

20 января мальчик сломал руку дома, у него был открытый перелом. Отец ребенка долго вызывал "скорую", медики не ехали. В итоге, он взял такси и повез ребенка в больницу сам.

"Будет проверено качество оказания медицинской помощи малолетнему ребенку. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - рассказали Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.