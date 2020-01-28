09 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
шантаж информрейдер (2008) |

Дело о многомиллионных "откатах" в свердловском фонде содействия капремонту передано в суд

Направлено в суд уголовное дело 37-летней сотрудницы Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и двух индивидуальных предпринимателей 41 и 47 лет. В зависимости от роли каждого их обвиняют в коммерческом подкупе и посредничестве в нем.
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Как сообщили Накануне.RU в областном Следственном комитете, в 2016-2019 годах женщина, занимая должность начальника одного из отделов Регионального фонда содействия капремонту, получила коммерческий подкуп на общую сумму более 10 млн рублей. Как выяснили следователи, он совершался при посредничестве 41-летнего предпринимателя, который по просьбе сообщницы подыскал 47-летнего коммерсанта, заинтересованного в получении преференций при заключении с фондом договоров на выполнение работ по капитальному ремонту.

Расследование показало, что данный предприниматель, систематически оказываясь победителем в конкурсах, проводимых фондом на электронной торговой площадке, передавал его сотруднице так называемые "откаты" в виде денежных сумм, составлявших от 3% до 5% от стоимости работ по договорам. За это он получил следующие "привилегии": своевременная проверка без замечаний и подписание актов о приемке выполненных работ, а также передача проверенных актов на оплату в экономический отдел фонда.

Сейчас расследование дела завершено. Оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Дело о многомиллионных "откатах" в свердловском фонде содействия капремонту передано в суд

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Теги: дело, откаты, капремонт, суд



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