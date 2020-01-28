Собянин взялся лично отвечать за ситуацию с коронавирусом в Москве

Московский градоначальник взял предотвращение появления в столице коронавируса под личный контроль. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

Для начала мэр описал ситуацию: "Мы должны быть настороже. Хотя Москва и находится в 6,5 тысячах км от очага эпидемии китайского города Ухань, через наш город проходят огромные потоки людей: туристы, работники, бизнесмены, студенты. И несмотря на то что власти КНР ограничили выезд организованных групп своих граждан за рубеж, сейчас в Москве находится немало туристов, которые приехали сюда до введения ограничений".

Далее он отчитался по мерам предосторожности. Например, в Москве создан оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Берем под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов. При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра", - написал Собянин.

Он уверил, что в больницах и аптеках достаточно медикаментов и средств индивидуальной защиты, при этом закупаются дополнительное медоборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов.

Кроме того, Москва добивается от Роспотребнадзора оперативных поставок в столицу современных тестов на новый коронавирус. Ну и, в конце концов, жителей будут оперативно информировать о ситуации.