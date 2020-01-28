В Перми обманутые дольщики отсудили у "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию" "неосновательное обогащение" в 164 миллиона

В Перми обманутые дольщики - представители жилищно-строительного кооператива "Адмирала Ушакова, 21" отсудили у застройщика, "Пермского агентства по ипотечному жилищному кредитованию", крупную сумму "неосновательного обогащения", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки дел краевого Арбитража, сумма взысканных средств – 164,5 млн руб. самого "неосновательного обогащения" и 36,2 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами в период с 17 октября 2016 по 19 декабря 2019 гг. с дальнейшим начислением процентов до даты фактического исполнения обязательства.

Напомним, проблема обманутых дольщиков стоит в Перми очень остро. Одним из самых громких примеров является строительство "Первого пермского микрорайона". В 2013 г. его застройщик, "КамСтройИнвест", получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново Пермского района. В мае 2016 г. организация заявила о своем банкротстве. Директору компании, Алексею Лобанову, вменяют кражу денег дольщиков, его задержали и арестовали.

Добавим, "Первый пермский микрорайон" считался одним из самых больших проблемных объектов Пермского края. Максим Решетников, будучи губернатором края, подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 года. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию. Сдать дома обещают до 2021 г.