Побивший журналиста глава района Хакасии получил два года условно

Черногорский городской суд приговорил главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала "Россия" в 2019 году, к двум годам лишения свободы условно.

Как сообщается на сайте суда, приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее Зайцеву было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).

Напомним, в мае прошлого года журналисты программы "Вести. Дежурная часть" попытались взять интервью у Зайцева в его кабинете. Вопросы касались коррупции в администрации района. Неизвестно, как именно проходило начало разговора корреспондента и чиновника, но в конце он оттолкнул микрофон, а потом стал выталкивать журналиста, повалил его на пол, ругался.

Зайцева исключили из "Единой России". Сам чиновник утверждает, что его спровоцировали.