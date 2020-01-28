На китайском производстве Apple могут начаться проблемы из-за коронавируса

Китайское производство Apple после празднования лунного нового года может оказаться под угрозой закрытия из-за вспышки коронавируса, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что главные производственные базы Apple в Китае находятся в так называемом iPhone City в Чжэнчжоу и Pegatron Corp. недалеко от Шанхая. Каждое из этих мест находится более чем в 500 километрах от эпицентра вспышки в Ухане, но это расстояние едва ли защитит производство от возможных последствий.

Аналитики считают, что сбой в одном из звеньев производства, будь то сырье, сборка, тестирование или логистика, обернется проблемами. На прошлой неделе стало известно, что американская корпорация наращивает производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на iPhone. В Китае у Apple примерно 10 тыс. сотрудников, работающих непосредственно на компанию, а также сотни поставщиков и подрядчиков – это несколько миллионов человек.