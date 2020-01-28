На китайском производстве Apple могут начаться проблемы из-за коронавируса

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/carpentry/balconies/tag/mastera/ - описание.
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/welding/, лучшие цены тут.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/building/zerocycle/zemlyanye/geodezicheskie/, подробное описание здесь.



Экономика За рубежом
(2017) | Фото:

На китайском производстве Apple могут начаться проблемы из-за коронавируса

Китайское производство Apple после празднования лунного нового года может оказаться под угрозой закрытия из-за вспышки коронавируса, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что главные производственные базы Apple в Китае находятся в так называемом iPhone City в Чжэнчжоу и Pegatron Corp. недалеко от Шанхая. Каждое из этих мест находится более чем в 500 километрах от эпицентра вспышки в Ухане, но это расстояние едва ли защитит производство от возможных последствий.

Аналитики считают, что сбой в одном из звеньев производства, будь то сырье, сборка, тестирование или логистика, обернется проблемами. На прошлой неделе стало известно, что американская корпорация наращивает производство, чтобы удовлетворить растущий спрос на iPhone. В Китае у Apple примерно 10 тыс. сотрудников, работающих непосредственно на компанию, а также сотни поставщиков и подрядчиков – это несколько миллионов человек.  

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На китайском производстве Apple могут начаться проблемы из-за коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: apple, китай, коронавирус, производство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров