В учрежденную властями региона "Тюменскую агропромышленную лизинговую копанию" нагрянули с проверкой ФСБ и налоговая

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/facing/facing/flats/bath/plastic/, подробнее по ссылке.
Смотрите: http://remont.youdo.com/stuccoing/textured/ здесь.
Смотрите: http://remont.youdo.com/decorator/pipes/, подробности тут.



Происшествия Тюменская область
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

В учрежденную властями региона "Тюменскую агропромышленную лизинговую копанию" нагрянули с проверкой ФСБ и налоговая

В "Тюменской агропромышленной лизинговой компании" прошла комплексная проверка, сообщает Telegram-канал "Тюменская уМоора".
Читайте также:

С надзором пришли сотрудники ФСБ, ОБЭП, прокуратуры и налоговой инспекции. В компании к моменту публикации не смогли прокомментировать ситуацию.

"Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (акционерное общество "ТАЛК") учреждена в марте 1996 года по инициативе и при непосредственном участии администрации Тюменской области. Сейчас областному департаменту имущественных отношений принадлежит 86% акций компании. Основной целью компании при ее создании было обновление и модернизация основных фондов, предприятий агропромышленного комплекса юга Тюменской области. За последние несколько лет портфель договоров компании существенно изменился по структуре и качественному составу, стал гораздо более дифференцированным по видам техники и оборудования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В учрежденную властями региона "Тюменскую агропромышленную лизинговую копанию" нагрянули с проверкой ФСБ и налоговая

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Тюменская агропромышленная лизинговая компания, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров