В учрежденную властями региона "Тюменскую агропромышленную лизинговую копанию" нагрянули с проверкой ФСБ и налоговая

В "Тюменской агропромышленной лизинговой компании" прошла комплексная проверка, сообщает Telegram-канал "Тюменская уМоора".

С надзором пришли сотрудники ФСБ, ОБЭП, прокуратуры и налоговой инспекции. В компании к моменту публикации не смогли прокомментировать ситуацию.

"Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (акционерное общество "ТАЛК") учреждена в марте 1996 года по инициативе и при непосредственном участии администрации Тюменской области. Сейчас областному департаменту имущественных отношений принадлежит 86% акций компании. Основной целью компании при ее создании было обновление и модернизация основных фондов, предприятий агропромышленного комплекса юга Тюменской области. За последние несколько лет портфель договоров компании существенно изменился по структуре и качественному составу, стал гораздо более дифференцированным по видам техники и оборудования.