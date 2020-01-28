Форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев вызван в сборную России на Шведские игры

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав национальной команды на третий этап Евротура - Шведские игры. В турнире примет участие форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев.

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Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, вызваны следующие игроки: вратари Игорь Бобков (Авангард), Тимур Билялов (Ак Барс) и Александр Самонов (СКА); защитники Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков (Локомотив), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба - ЦСКА), Никита Лямкин (Ак Барс), Артем Сергеев (Салават Юлаев), Григорий Дронов (Металлург) и Андрей Миронов (Динамо Москва); нападающие Анатолий Голышев (Автомобилист), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба - Ак Барс), Денис Зернов (Авангард), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все - ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все - Локомотив) и Александр Шаров (Сибирь).

6 февраля сборная России проведет вынесенный матч в Хельсинки с командой Финляндии. Затем 8 февраля россияне сыграют со Швецией, а на следующий день - с Чехией. Оба матча пройдут в Стокгольме.

Напомним, в прошлом году "Автомобилист" заключил новый контракт с Анатолием Голышевым сроком на четыре года.