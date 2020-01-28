Франция выступила против членства в ЕС для Украины и других стран "Восточного партнерства"

Франция выступила против того, чтобы страны-участники "Восточного партнерства" обретали перспективу членства в ЕС. Об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty со ссылкой на два документа, которые Париж предложил для обсуждения в октябре 2019 г. и январе 2020 г.

Напомним, "Восточное партнерство" - это проект ЕС, запущенный в 2009 году с целью склонения Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана к проведению нужных Европе реформ в обмен на более тесные отношения. При этом само по себе "Восточное партнерство" никогда не предусматривало каких-либо гарантий вступления в ЕС.

Во французском документе отмечается, что не нужно строить "иллюзий или двусмысленностей среди наших партнеров относительно цели партнерства", которое исключает членство в ЕС.

"Цель состоит в том, чтобы укрепить устойчивость наших партнеров", - говорится в документе.

В то же время Украина, Грузия и Молдавия объявили вступление в ЕС целью своей внешней политики и вряд ли согласятся с такой позицией Франции.

При этом, отвергая будущее членство в ЕС для стран "Восточного партнерства", Франция предлагает обременить их обязательствами "Зеленого соглашения" ЕС, которое ставит цель достичь "климатической нейтральности" до 2050 года.

Издание отмечает, что в прошлом году Франция также была против принятия в ЕС Северной Македонии и Албании и заблокировала эти переговоры.

Как сообщало Накануне.RU, с инициативой ускорения евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы в ноябре выступили литовские депутаты. На днях глава фракции "Слуга народа" в украинской Раде Давид Арахамия заявил в Давосе, что Украине не стоит торопиться с евроинтеграцией.

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