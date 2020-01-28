Экс-губернатору Омской области назначили доплату к пенсии в 224 тысячи рублей

Бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву назначили солидную прибавку к пенсии за выслугу лет – 224,5 тысячи рублей.

Информация появилась в СМИ и Telegram-каналах, вызвав широкий общественный резонанс. Позже ее подтвердили в региональном министерстве труда и соцразвития, назвав такое начисление законным.

В министерстве пояснили, что начисление пенсии за выслугу лет производится по указу, принятому в августе 2011 года, во время работы Полежаева на посту руководителя региона.

Местные СМИ напоминают один любопытный факт: уходя в отставку, Полежаев публично отказался от доплаты к пенсии. Через несколько недель депутаты Заксобрания вернули ему положенные по закону выплаты. В 2016 году Полежаев снова отказался от доплаты к пенсии, однако по факту он ее до сих пор получает.

Полежаев был главой Омской области с 1991 года по 2012 годы. Известен тем, что подал иск к матери пятерых детей, чей сын погиб во время службы.

Полежаев посчитал, что фраза "Путин и Полежаев - убийцы наших детей. Убейте и нас, матерей" на плакате Алмы Бухарбаевой во время митинга солдатских матерей оскорбляет его честь и достоинство.

Суд удовлетворил иск губернатора, но защитники Алмы Бухарбаевой были намерены обжаловать решение в Омском областном суде. Затем Полежаев через официальный сайт областного правительства попросил прощения у Алмы, а кассационная коллегия Омского областного суда отменила решение Центрального суда Омска.