"Превратили в такси": нового главу Минздрава РФ попросили разобраться со скандалом вокруг "скорых" в Екатеринбурге

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин направил запрос новому министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой разобраться в скандальной ситуации с водителями "скорой помощи" в Екатеринбурге. Об этом политик написал в своих социальных сетях.

Как ранее писало Накануне.RU, вчера стало известно о готовящихся увольнениях 70 водителей "скорой помощи". Аутсорсинговая компания предложила им оформиться в качестве ИП или самозанятых.

"Зазвали сюда пермского коммерсанта, известного скандалами с забастовками водителей и недавними арестами счетов. Хотят отдать ему эту сферу с 1 февраля, платить ему 380 рублей за час работы каждой машины. Он же хочет "оптимизировать" водителей и снизить оплату труда до 145 руб/час. Через "кривые" схемы с переводом водителей в статус ИП. Итог: 1 февраля может наступить коллапс, когда "скорые помощи" не выйдут на линии", - считает депутат.

Он напоминает, что Михаил Мурашко сам родом из Свердловска, учился в нашем Мединституте и должен вмешаться в превращение "скорой помощи" в "банальное такси".