К законопроекту об электронных курительных устройствах приготовили жесткие поправки по снюсам

В декабре законопроект, регулирующий оборот и употребление электронных курительных устройств, прошел в Госдуме первое чтение. Сейчас время вносить на рассмотрение профильных комитетов поправки в него. По данным "Коммерсанта", разработаны восемь пакетов поправок от депутатов Госдумы Рафаэля Марданшина, Сергея Катасонова, Николая Герасименко, а также автора законопроекта, главы комитета по соцполитике СФ Валерия Рязанского и других.

Многие поправки носят жесткий характер, связано это с всплеском употребления некурительных никотиновых смесей и продуктов среди подростков.

Так, Валерий рязанский считает необходимым полный запрет на реализацию некурительных продуктов, если они не будут зарегистрированы в качестве медицинских изделий. Он также предлагает ограничить продвижение всех остальных устройств по аналогии с сигаретами.

Также поправки Рязанского вводят ряд новых понятий, включая некурительную никотинсодержащую продукцию, предназначенную для сосания, жевания, нюханья или потребления любыми способами, отличными от курения табака и никотинсодержащей продукции. Речь идет в том числе о никотиновых пэках, используемых по аналогии с запрещенным в России снюсом, но не содержащих при этом табак. Впервые такую продукцию вывела на российский рынок BAT в апреле 2019 года под брендом Lyft.