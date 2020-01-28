Уральское полпредство проверит как помогли ветерану Великой Отечественной войны

Сегодня заместитель уральского полпреда президента Виктор Дубенецкий проверит, что сделано в плане оказания помощи ветерану Великой Отечественной войны Сергею Борисовичу Терехову, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 20 января по поручению полномочного представителя президента Николая Цуканова заместитель полпреда Виктор Дубенецкий посетил ветерана Великой Отечественной войны в день его рождения и вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Ранее во время встречи с полпредом Николаем Цукановым ветеран Терехов пожаловался на коммунальные проблемы после капитального ремонта.

Дубенецкий посетил ветерана в сопровождении министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Свердловской области Александра Мокроусова.

После осмотра квартиры министр Смирнов заверил, что имеющиеся проблемы с сантехническим оборудованием будут решены до 27 января.