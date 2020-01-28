09 Августа 2020
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Общество Уральский ФО
дубенецкий, полпредство, ветеран (2020) | Фото: Анна Майорова

Уральское полпредство проверит как помогли ветерану Великой Отечественной войны

Сегодня заместитель уральского полпреда президента Виктор Дубенецкий проверит, что сделано в плане оказания помощи ветерану Великой Отечественной войны Сергею Борисовичу Терехову, передает корреспондент Накануне.RU. 

Напомним, 20 января по поручению полномочного представителя президента Николая Цуканова заместитель полпреда Виктор Дубенецкий посетил ветерана Великой Отечественной войны в день его рождения и вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

дубенецкий, полпредство, ветеран(2020)|Фото:Анна Майорова

Ранее во время встречи с полпредом Николаем Цукановым ветеран Терехов пожаловался на коммунальные проблемы после капитального ремонта.

цуканов, ветеран, полпред(2020)|Фото:Анна Майорова

Дубенецкий посетил ветерана в сопровождении министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Свердловской области Александра Мокроусова. 

дубенецкий, полпредство, ветеран(2020)|Фото:Анна Майорова

После осмотра квартиры министр Смирнов заверил, что имеющиеся проблемы с сантехническим оборудованием будут решены до 27 января.

 

 

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Уральское полпредство проверит как помогли ветерану Великой Отечественной войны

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Теги: дубенецкий, полпредство, ветеран, терехов, смирнов, цуканов



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