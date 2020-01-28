Навстречу России: ПАСЕ рассмотрит вопрос полномочий российской делегации на день раньше

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пошла навстречу российской делегации и рассмотрит вопрос о ее полномочиях на день раньше, чем планировалось. С такой просьбой выступил глава делегации Петр Толстой, так как большинство членов российской делегации планируют в среду уехать. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как сообщало Накануне.RU, в ПАСЕ вернулась Украина, чтобы оспорить права делегации России. Это и произошло на открытии зимней сессии.

В работе ПАСЕ ранее не было подобных перепланировок, и ее президент Хендрик Дамс заявил, что "сделать это практически нереально". Однако он поставил вопрос на голосование, и оказалось, что большинство делегатов вполне готовы изменить график. Решение поддержали 92 депутата, против - 68.

Интересно, что "российский вопрос" не является единственным подобным. Вчера были обжалованы полномочия сразу восьми национальных делегаций, в основном по формальным процедурным основаниям.

Напомним, зимняя сессия ПАСЕ продлится до 31 января.