09 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (2012) | Фото:expert.ru

Навстречу России: ПАСЕ рассмотрит вопрос полномочий российской делегации на день раньше

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пошла навстречу российской делегации и рассмотрит вопрос о ее полномочиях на день раньше, чем планировалось. С такой просьбой выступил глава делегации Петр Толстой, так как большинство членов российской делегации планируют в среду уехать. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как сообщало Накануне.RU, в ПАСЕ вернулась Украина, чтобы оспорить права делегации России. Это и произошло на открытии зимней сессии.

В работе ПАСЕ ранее не было подобных перепланировок, и ее президент Хендрик Дамс заявил, что "сделать это практически нереально". Однако он поставил вопрос на голосование, и оказалось, что большинство делегатов вполне готовы изменить график. Решение поддержали 92 депутата, против - 68.

Интересно, что "российский вопрос" не является единственным подобным. Вчера были обжалованы полномочия сразу восьми национальных делегаций, в основном по формальным процедурным основаниям.

Напомним, зимняя сессия ПАСЕ продлится до 31 января.

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Навстречу России: ПАСЕ рассмотрит вопрос полномочий российской делегации на день раньше

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Теги: ПАСЕ, Россия, делегация



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