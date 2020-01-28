09 Августа 2020
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Общество Дальневосточный ФО В России За рубежом
(2006) | Фото: Накануне.ru

В Хабаровском крае пункты пропуска на границе с Китаем закроют минимум до 7 февраля

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал опубликовал в Instagram обращение, направленное в адрес губернатора китайской провинции Хэйлунцзян, прилегающей к российской границе. В этом документе глава региона предлагает закрыть пропускной пункт "Жаохэ" еще на полторы недели минимум – до 7 февраля.

Фургал пишет, что сейчас пропускной пункт закрыт в связи с празднованием восточного нового года – поток людей на границе совсем небольшой. Но российский губернатор не видит перспектив работы пункта и дальше. "По причине сложной эпидемиологической ситуации в КНР резко снизилось число граждан РФ, планирующих посетить КНР в туристических целях, в том числе через пропускные пункты "Покровка" и "Жаохэ". Вследствие чего возникает вопрос об экономической целесообразности функционирования вышеуказанных пунктов пропуска", - говорится в обращении.

По последним данным, 107 человек умерло от пневмонии, вызванной уханьским коронавирусом. Насчитывается почти 4,5 тыс. заразившихся.

Губернатор Хабаровского края просит Китай закрыть границу из-за коронавируса 28.01.20.|Фото: instagram.com/s.furgal

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В Хабаровском крае пункты пропуска на границе с Китаем закроют минимум до 7 февраля

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Теги: коронавирус 2019-nCoV, эпидемия, граница с китаем, хабаровский край, пропускные пункты, сергей фургал



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