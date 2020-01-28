09 Августа 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск памятник покорителям самотлора (2007) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске представители власти, нефтегазового менеджмента и бизнеса соберутся на первый форсайт-форум "Нефтегаз – 2020"

В Нижневартовске пройдет первый форсайт-форум "Нефтегаз – 2020. Инновации. Экология. Климат". Он организовывается АНО "Союзнефтегазинновации" при поддержке горадминистрации и по согласованию с правительством Югры, представителями крупнейших предприятий нефтегазового комплекса региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Мероприятие состоится 18-19 марта. В рамках деловой программы форума пройдет пленарное заседание "Влияние глобальных климатических изменений на развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири". На него соберутся эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, высшего и среднего менеджмента нефтегазовых компаний, представителей бизнеса. Темой разговора станут основные критерии развития нефтегазового комплекса Западной Сибири, нефтехимического комплекса, нефтегазового сервиса. Также речь пойдет о точках инвестирования в территории нефтегазодобычи и нефтехимии с учетом глобальных процессов, происходящих с климатом земли в последние десятилетия.

Участники смогут посетить конференции и другие площадки по различным актуальным темам. В частности, запланирован круглый стол "Инновационные технологии и оборудование для зрелых месторождений". В рамках конференции "Зеленые технологии в недропользовании" участники форума познакомятся с новейшими разработками в сфере экологии и снижения вредного воздействия на окружающую среду результатов промышленной деятельности.

На совещании "Повышение качества подготовки кадров как фактор инновационного развития ТЭК", которое также пройдет в формате круглого стола, участники обсудят проблемы и решения в обеспечении персоналом предприятий-недропользователей, нефтегазового сервиса и машиностроения.

В планах – мастер-класс "Школа журналиста-нефтяника" для представителей СМИ, работающих с нефтяными предприятиями. Впервые это мероприятие прошло в августе 2018 г. на Эргинском кластере НК "Роснефть".

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В Нижневартовске представители власти, нефтегазового менеджмента и бизнеса соберутся на первый форсайт-форум "Нефтегаз – 2020"

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Теги: форсайт-форум, Нефтегаз – 2020, власть, бизнес, Роснефть



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