Первый камень в фундамент нового южного автовокзала Екатеринбурга заложат завтра

В Екатеринбурге начинается строительство здания нового автовокзала в южной части города. Транспортный узел будет совмещен со станцией метро и торговым центром "Золотой" и расположится в границах улиц Крестинского - Академика Шварца - Белинского - Объездная дорога. Завтра будет заложен первый камень масштабного проекта. Общий объем инвестиций порядка $400 млн, инвестор – компания "Общество Малышева 73". Общая площадь проектируемого комплекса, включая новый автовокзал - 308 тыс. кв. м., торговая площадь – 147 тыс. кв. м.

Вся двухэтажная вокзальная инфраструктура нового транспортно-пересадочного узла будет находиться в управлении г. Екатеринбурга, проектом предусмотрены остановки городской электрички, следующей из аэропорта Кольцово, ЭКСПО-центра, соединение комплекса с южными автомагистралями, соединяющими Екатеринбург с Челябинским, Тюменским, Курганским направлениями. Проектом предусмотрена масштабная модернизация дорожной инфраструктуры вокруг нового автовокзала с постройкой широких съездов и выездов с Объездной дороги и направления аэропорта. Также будут построены две наземные многоуровневые перехватывающие парковки, общее количество машино-мест в проекте – 5,6 тыс. шт.

Новый автовокзал, транспортно-пересадочный узел с торговым центром будет соединен со станцией метро "Ботаническая", инвестор имеет успешный опыт соединения крупнейшего ТРЦ "Гринвич" со станцией метро "Геологическая", опыт показывает, развитие инфраструктуры метро, соединение с ключевыми городскими объектами дает двусторонний превосходный результат, тем более, учитывая перспективу строительства второй ветки метро.

Объект будет запущен в 2023 году, в год проведения Универсиады и 300-летия Екатеринбурга. После запуска в эксплуатацию это будет крупнейший современный транспортно-пересадочный узел за пределами Москвы.





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