Генпрокуратура поручила Охлопкову разобраться в ситуации с забастовкой водителей "скорой" в Екатеринбурге

Возможной забастовкой водителей нескольких подстанций "скорой помощи" Екатеринбурга заинтересовались в Москве. На нее обратила внимание Генеральная прокуратура России.

Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры, прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову поручено проверить сведения о готовящейся забастовке водителей "скорой" в связи с ухудшением условий труда и его оплаты.

"Особое внимание прокуроры уделят вопросам соблюдения работодателями государственных гарантий по оплате труда водителей, режима их труда и отдыха, а также исполнения законодательства о здравоохранении", - заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о готовящемся массовом увольнении водителей "скорой помощи" в Екатеринбурге: основной причиной стали крайне низкие зарплаты и грядущий перевод работников в индивидуальные предприниматели и самозанятые. Оказалось, что у сотрудников есть и иные претензии к другой фирме Евгения Фридмана, с которым ранее уже работали водители.

Для того, чтобы детальнее разобраться в ситуации, корреспондент Накануне.RU съездил на первую подстанцию "скорой помощи" и поговорил с водителями, ищущими справедливость.