"Компания обжалует решение мэрии": депутат-лоббист сделал первое заявление по суду, связанному с Бажовской

Депутат Екатеринбургской гордумы Сергей Шадрин, отстаивающий интересы строительной компании, которая собиралась возвести дом над законсервированной станцией метро "Бажовская", сделал первое заявление. Как рассказал депутат журналисту Накануне.RU, застройщик обжалует решение мэрии. Отметим, что суд встал на сторону "серого дома" и запретил стройку на данном месте.

"Суд еще не проигран. Есть еще апелляционные и кассационные инстанции. Решение по "Бажовской" еще не вступило в законную силу. Предприятие подало на обжалование. Писали, что я участвовал в апелляции по поводу жалобы главы. Да, участвовал. Мне было интересно, какие доводы будет приводить глава. Не может глава города не знать, о том какие суды проходят с участием администрации. Это бред. Все это противоречит здравому смыслу. А то, что где-то были сроки пропущены, то если почитать даже отзыв предприятия, все ясно и понятно. Участвовали представители администрации, совещания проводились, договор подписан замглавы администрации. В прокуратуру писали. Разве замы не докладывают ситуацию мэру? Пусть все это будет на совести руководителей города", - сказал Шадрин.

Напомним, что депутат Сергея Шадрин поддерживал представителей компании "Промавтосервис", желающих возвести жилой дом на месте строительства станции метро "Бажовская". Отметим, что несмотря на запрет думы возводить в данном месте капитальные объекты, депутат явился на заседание апелляционного суда вместе со своим помощником Василием Маркевичем с доверенностью от компании "Промавтосервис" для представления интересов коммерческой организации.