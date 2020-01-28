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Политика Приволжский ФО Пермский край
(2019) | Фото: gorodperm.ru, Елена Жуланова

Дума Перми повысила тариф на поездки в общественном транспорте

Депутаты пермской городской думы на сегодняшнем заседании утвердили новый тариф на проезд в общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

С 1 февраля цена одной поездки составит 26 руб. Для пассажиров, которые платят с помощью специальных тарифных карт, стоимость будет снижена до 24 руб. Накануне инициатива была одобрена на внеочередном заседании думского комитета по экономической политике.

К проекту поступил ряд поправок. В частности администрации Перми, рекомендовано до 2 марта 2020 г. проработать вопросы предоставления транспортных карт на безвозмездной основе жителям города Перми - сейчас они стоят 50 руб. Кроме того, предлагается предоставить льготы младшеклассникам, малоимущим и пенсионерам.

"Рекомендовать администрации Перми до 2 марта 2020 г. проработать вопрос, предоставления бесплатного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми для учащихся 1-4 классов, скидки по оплате общественного транспорта членам малоимущих и многодетных семей. А также право бесплатного проезда в выходные и праздничные дни, лицам, достигшего возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости", - высказался председатель комитета Арсен Болквадзе.

Эти инициативы рассматриваются как дополнение к скидкам и льготам, предусмотренным тарифным меню, выпадающие расходы бюджета с его введением оценены в 1 млрд рублей в год. Разрыв между затратами на транспорт и доходами от платы за проезд оценен администрацией в 848 млн рублей в 2020 году.

"Транспортный вопрос" вызвал у парламентариев бурное обсуждение. Депутат городской думы Вероника Куликова, заявила, что повышение тарифов является преждевременным, и что рассматривать этот вопрос необходимо летом, после перехода перевозчиков на работу по новым контрактам, поскольку жители города будут платить перевозчикам, которые еще оказывают услуги по действующим договорам, за старые автобусы и не комфортные условия. Получается, что эти деньги перевозчики положат в свой карман незаслуженно, что пассажиры вынуждены "авансировать" будущее улучшение качества услуги.

"Как депутат я, конечно, стою на защите интересов населения. А повышение, фискальная политика никогда не вызывает чувства удовлетворения. Это всегда плохо, когда вам начинают говорить: с сегодняшнего дня ты будешь платить больше. Это объективно плохо. Но ведь речь идет о том, что качество услуги должно повыситься. мы проводили опрос и он показал, что люди готовы платить больше за более качественный продукт", - отметил первый вице-спикер думы Дмитрий Малютин. Он отметил, что кассовый разрыв, скорее всего будет не 848 млн руб., а больше - 1,3 млрд руб.

"Это мой прогноз. Он не популярный. Я им не кичусь. Почему? Да потому что мы многое не учли", - заявил он, отметив, что дальше тянуть с принятием решения нельзя.

"Дальше будет дошлифовка решения. Мы подошли к черте, когда нужно принимать взрослое решение", - высказался парламентарий отметив, что властям необходимо усилить работу по повышению информационного сопровождения населения.

"Очень плохо. Если депутаты не понимают, за что голосуют, то население вообще не понимает. Они думают: нас хотят просто обобрать. Население, кроме того, что поднимается тариф не знают ничего. За что? Почему? Когда? Как пользоваться картой? Эта карта есть или нет? Что по карте можно получить скидку. Знает об этом население? Нет. А ведь там же можно ездить за деньги меньше 20 руб., даже когда мы поднимем тариф до 26 руб. Знают об этом люди? Нет! Вы депутатам-то этого не можете объяснить! Это очень плохо!" - высказался парламентарий.

Он подчеркнул, что цель принимаемых решений - изменить идеологию работы транспорта: если вчера водитель боролся за выручку, а потому гонял, подрезал, останавливался на путях, то сегодня у него такой цели не будет - поскольку ему будет оплачиваться за километр.

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Дума Перми повысила тариф на поездки в общественном транспорте

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Теги: тариф, общественный транспорт, стоимость проезда, перевозка, пассажиры



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