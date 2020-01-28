В московском храме провели молебен о спасении от эпидемии коронавируса

Молебен о спасении от эпидемии коронавируса прошел в московском храме Святителя Николая в Голутвине. С 2011 года в ней находится подворье Китайской православной церкви.

О спасении молились более 60 живущих в Москве китайцев, сообщил "Интерфаксу" православный активист Кирилл Фролов.

"Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай", - заявил он.

Напомним, по последним данным, в КНР новым вирусом заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. По заверению ученых, источником коронавируса стали дикие животные, которыми торговали на рынке морепродуктов Хуанань в городе Ухань.

В провинции Хубэй – эпицентре эпидемии - находятся 140 россиян, в том числе 75 студентов. Пока заболевших среди них нет, с согражданами поддерживают связь российские дипломаты.

Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что к возникновению эпидемии могут быть причастны Соединенные Штаты.