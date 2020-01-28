09 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
пожар, Добролюбова, дом (2020) | Фото: СУ СК России по Курганской области

В Кургане ночью в пожаре сгорела семейная пара

В Кургане минувшей ночью произошел пожар в частном доме на улице Добролюбова в поселке Рябково.

Разбирая обгоревшие части дома спасатели обнаружили тела двух человек - ими оказались мужчина и женщина, которые жили в этом доме.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела мужчины и женщины 1961 и 1963 годов рождения", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность электропроводки.

пожар, Добролюбова, дом(2020)|Фото: СУ СК России по Курганской области

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В Кургане ночью в пожаре сгорела семейная пара

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Теги: Рябково, Добролюбова, Курган, пожар, смерть, гибель, СК



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