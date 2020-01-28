В Кургане ночью в пожаре сгорела семейная пара

В Кургане минувшей ночью произошел пожар в частном доме на улице Добролюбова в поселке Рябково.

Разбирая обгоревшие части дома спасатели обнаружили тела двух человек - ими оказались мужчина и женщина, которые жили в этом доме.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела мужчины и женщины 1961 и 1963 годов рождения", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность электропроводки.