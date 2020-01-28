Глава Перми получил прокурорское представление после смерти пять постояльцев хостела

Мэр Перми Дмитрий Самойлов после смерти постояльцев хостела "Карамель" получил представление с требованием "устранить нарушения в сфере ЖКХ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде.

После того, как прокурор края организовал проверку по факту гибели посетителей хостела и другой аналогичной аварии, случившейся в доме № 113 по Уральской, сотрудники надзорного ведомства изучили, как управляющие компании провели подготовку в отопительному сезону 2019-20 годов.

"Факты порывов на теплосетях говорят о некачественном исполнении обязанностей сотрудниками местных администраций Перми. Для предотвращения и исключения подобных ситуаций главе города внесено представление. От него требуется незамедлительно создать комиссионную ревизию всех вводов инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов, сделать так, чтобы управляющие компании обеспечили отсутствие аварий во время отопительного сезона, а также привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении прокуратуры.

Добавим, сегодня Дмитрий Самойлов выступит с докладом о трагедии на заседании гордумы.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что, в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ, ресурсоснабжающие организации ежегодно проверяют готовность домов к началу отопительного сезона и выдают соответствующие акты.

"На основании действующего законодательства департаментом ЖКХ и районными администрациями осуществляется проверка паспортов готовности, где основным требованием является наличие опрессовки. Соответствующий акт дому по улице Советской Армии, 21 был выдан", - уточнили в администрации.