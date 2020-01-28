Прокуратура нашла нарушения в уральской больнице: в ситуации будет разбираться министр

Прокуратура заявила о нарушениях в Богдановичской районной больнице. Министр здравоохранения Свердловской области получил представление.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что помещения прачечной медучреждения находятся в ненадлежащем состоянии. Также было установлено, что зарплата сотрудникам подлежала начислению в большем объеме с учетом положений закона о минимальном размере оплаты труда.

В отношении главного врача больницы прокуратура вынесла постановление о привлечении его по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы и иных выплат в установленный законом срок). Сейчас оно находится на рассмотрении. А в связи с крайне неудовлетворительным состоянием прачечной в суд направлен иск об обязании медицинского учреждения устранить нарушения.

Кроме этого, прокуратура Свердловской области внесла представление министру здравоохранения региона Андрею Цветкову с требованием разобраться в ситуации и принять меры.

Напомним, ранее депутат заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал, что забастовка в центральной больнице Богдановича является постановкой, в которой принял участие американский журналист.