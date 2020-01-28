Отец двоих детей, бросивший их в Шереметьево, сдался следователям в Ростовской области

Оставивший сыновей в Шереметьево Виктор Гаврилов сдался следователям в Батайске Ростовской области, сообщает telegram-канал LifeShot со ссылкой на собственный источник. Сейчас мужчина на допросе.

Дети сейчас находятся в больнице, их судьбой занимается уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. В пресс-службе омбудсмена сообщили, что мужчина уже не раз оставлял детей на попечение соцслужб. Например, на время отъезда из Хабаровска, где проживала семья, он пристраивал детей в Центр социальной помощи семье и детям Хабаровского края на время отъезда и забирал их по возвращении.

"Страшно подумать, что могло случиться с детьми, если бы рядом в аэропорту не оказались добрые люди. Теперь-то уж точно мы не дадим их в обиду. Сейчас самое главное – определиться с их дальнейшей судьбой. Мама найдена, по предварительной информации, она желает забрать детей. Найдены также и другие родственники. Сейчас рассматриваются различные варианты дальнейшего жизнеустройства детей, которое будет соответствовать их наилучшим интересам", - сказала Кузнецова.

Она, поговорив с детьми, сделала вывод, что "они очень отзывчивые и добрые, контактные".

"Младший никак не отпускал меня, очень хотел, чтобы я дочитала ему книжку до конца. Сейчас детям проводится необходимое медицинское обследование, с ними работают психологи. Я пообщалась с главным врачом, пока вопросов к состоянию здоровья детей у медиков нет, оно удовлетворительное", - подытожила Кузнецова.