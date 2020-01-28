Отец двоих детей, бросивший их в Шереметьево, сдался следователям в Ростовской области

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/facing/floor/heated-floor/ можно найти здесь.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/building/roofing/tag/brigada/ по данной ссылке.
Юду: http://remont.youdo.com/minor-repair/cornice/curtain/string/, быстро и недорого.



Общество В России
аэропорт Шереметьево (2019) | Фото: Накануне.RU

Отец двоих детей, бросивший их в Шереметьево, сдался следователям в Ростовской области

Оставивший сыновей в Шереметьево Виктор Гаврилов сдался следователям в Батайске Ростовской области, сообщает telegram-канал LifeShot со ссылкой на собственный источник. Сейчас мужчина на допросе.  

Дети сейчас находятся в больнице, их судьбой занимается уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. В пресс-службе омбудсмена сообщили, что мужчина уже не раз оставлял детей на попечение соцслужб. Например, на время отъезда из Хабаровска, где проживала семья, он пристраивал детей в Центр социальной помощи семье и детям Хабаровского края на время отъезда и забирал их по возвращении.

"Страшно подумать, что могло случиться с детьми, если бы рядом в аэропорту не оказались добрые люди. Теперь-то уж точно мы не дадим их в обиду. Сейчас самое главное – определиться с их дальнейшей судьбой. Мама найдена, по предварительной информации, она желает забрать детей. Найдены также и другие родственники. Сейчас рассматриваются различные варианты дальнейшего жизнеустройства детей, которое будет соответствовать их наилучшим интересам", - сказала Кузнецова.

Она, поговорив с детьми, сделала вывод, что "они очень отзывчивые и добрые, контактные".

"Младший никак не отпускал меня, очень хотел, чтобы я дочитала ему книжку до конца. Сейчас детям проводится необходимое медицинское обследование, с ними работают психологи. Я пообщалась с главным врачом, пока вопросов к состоянию здоровья детей у медиков нет, оно удовлетворительное", - подытожила Кузнецова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Отец двоих детей, бросивший их в Шереметьево, сдался следователям в Ростовской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: явка с повинной, розыск, ростовская область, дети, шереметьево



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.01.2020 02:02 Мск Генпрокуратура проверит работу с неблагополучными семьями

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров