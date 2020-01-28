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Политика Свердловская область Уральский ФО
Алексей Вихарев (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутат екатеринбургской думы Вихарев предложил потратить пиарные деньги на строительство новой школы

Один из самых активных екатеринбургских политиков, депутат гордумы уральской столицы Алексей Вихарев продолжает бороться за то, чтобы деньги, выделенные на переезд для думы и на пиар депутатов, были потрачены на социальные цели. Как рассказал городской парламентарий журналисту Накануне.RU, финансы нужно тратить на то, чтобы людям жилось лучше.

Вихарев отметил, что хотел вынести свое предложение на сегодняшнее большое заседание думы. Однако политику не дали это сделать. Отметим, ранее стало известно о том, что в помещении ЦУМ были выкуплены два этажа для того, чтобы именно туда переехала дума. Но ряд депутатов, включая Вихарева, не согласны с такой тратой средств.

"Я планировал озвучить это предложение сегодня. 11 млн 800 тыс. руб. не хватит на то, чтобы выстроить отношения между мэрией и изданиями города. Если всех участников процесса устраивает, что вопрос находится в подвешенном состоянии, то значит, подождём и мы. Что касается отмены переезда, то будет очень трудно развернуть сделку. Рынок недвижимости в определенное время становится спокойнее, а в определенное время интенсивнее. Можно освободить помещение и выставить его на торги, а также продать мебель. Если вдруг мы поймем, что потеряем в деньгах, то нужно будет сдать помещения в аренду. Получать в бюджет какую-либо сумму. Мне кажется, что это хорошая история. На те деньги, которые выделены на пиар и переезд, можно было бы начать строительство новой школы", - объяснил свою позицию Вихарев.

Алексей Вихарев(2019)|Фото: Накануне.RU

По мнению Вихарева, еще есть время все поправить.

Однако спикер думы Игорь Володин считает, что недовольные переездом просто-напросто оттягивали время. Председатель думы заявил о том, что скоро нужно уже принимать соответствующие документы и заниматься корректировкой бюджета.

"Вопрос про переезд и пиар обсуждался с июня 2019 года. Когда мы говорим о корректировке решения думы, то нам сразу же приносят документы и говорят о несогласии. Но они не могут сразу это сделать. У нас есть комиссии и рабочая группа. Уже полгода прошло и теперь это всего лишь оттяжка по времени. Пусть подготовят все свои предложения. У нас уже близится корректировка. Нам нужно соответствующие документы принимать", - отметил глава представительного органа.

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Депутат екатеринбургской думы Вихарев предложил потратить пиарные деньги на строительство новой школы

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Теги: Алексей Вихарев, депутат, Единая Россия



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