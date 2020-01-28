В Екатеринбурге почти вдвое увеличат штат Счетной палаты

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/repair/kitchen/khrushevka/, быстро и недорого.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/plumbers/service/locksmith/, подробное описание.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/repair/flat/other/elitniy-remont-kvartir/ здесь.



Политика Свердловская область Уральский ФО
Екатеринбургская городская дума, голосование (2010) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге почти вдвое увеличат штат Счетной палаты

Счетная палата Екатеринбурга расширится. Численность органа вырастет с 10 до 19 сотрудников. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы. Как рассказал журналисту Накануне.RU депутат ЕГД Андрей Пирожков, Счетная палата является отличным проверяющим органом.

"Эта организация проверяет муниципальные предприятия. Хотелось бы, чтобы таких проверок становилось больше. В частности, чтобы проверялся МУП "Водоканал". Надеюсь, что после увеличения штата возрастет и число проверок муниципальных предприятий", - заключил Пирожков.

Между тем, против увеличения численности Счетной палаты выступили несколько депутатов. Среди них депутат от "Справедливой России" Александр Колесников. Эпатажный политик предложил вынести вопрос на заседание профильной комиссии, однако остался в меньшинстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге почти вдвое увеличат штат Счетной палаты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Счетная палата, увеличение штата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров