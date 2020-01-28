В Екатеринбурге почти вдвое увеличат штат Счетной палаты

Счетная палата Екатеринбурга расширится. Численность органа вырастет с 10 до 19 сотрудников. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы. Как рассказал журналисту Накануне.RU депутат ЕГД Андрей Пирожков, Счетная палата является отличным проверяющим органом.

"Эта организация проверяет муниципальные предприятия. Хотелось бы, чтобы таких проверок становилось больше. В частности, чтобы проверялся МУП "Водоканал". Надеюсь, что после увеличения штата возрастет и число проверок муниципальных предприятий", - заключил Пирожков.

Между тем, против увеличения численности Счетной палаты выступили несколько депутатов. Среди них депутат от "Справедливой России" Александр Колесников. Эпатажный политик предложил вынести вопрос на заседание профильной комиссии, однако остался в меньшинстве.