09 Августа 2020
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городская дума Екатеринбурга заседание (2013) | Фото: Накануне.RU

Дума Екатеринбурга единогласно проголосовала за перенос отчета Высокинского перед депутатами на День защиты детей

Депутаты Екатеринбургской городской думы определили детали того, как глава города должен отчитываться перед ними о своей деятельности. Теперь Александр Высокинский будет выступать с докладом перед депутатами в День зашиты детей. Как передает корреспондент Накануне.RU, городские парламентарии единогласно проголосовали за проект решения.

Как ранее писало наше издание, проект отчета мэра перед депутатами вызвал ожесточенные споры на комиссии по местному самоуправлению. Напомним, что оппозиционные депутаты тогда протестовали против того, чтобы из отчета главы были убраны состояние генерального плана Екатеринбурга, возможность совершенствовать работу мэра города и вносить соответствующие предложения. Также ряд политиков отметил необходимость того, чтобы в отчете была представлена информация о работе районных администраций.

В итоге предложения депутатов были учтены. Теперь глава города будет отчитываться перед депутатами на месяц позже.

Согласился с проектом и депутат от КПРФ Сергей Шадрин. На профильной комиссии политик дискутировал с прокуратурой по поводу внесенного администрацией проекта отчета.

"Мои пожелания были по сути учтены. То, что убрано, исключено по объективным причинам. Срок перенесен с 1 мая на 1 июня. В связи с тем, что подготовить к 1 мая администрация не успевает информацию", - сказал Шадрин в беседе с журналистом Накануне.RU.

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Дума Екатеринбурга единогласно проголосовала за перенос отчета Высокинского перед депутатами на День защиты детей

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Теги: отчет Высокинского, глава Екатеринбурга, городская дума



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Ранее 25.02.2020 11:30 Мск Екатеринбургские депутаты просят Москву подумать о новом наказании глав из-за отчетов о работе

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