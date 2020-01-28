Игорь Сапко: Госдума проведет слушания по ситуации с безнадзорными животными

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко на сегодняшнем заседании пермской городской думы по просьбе спикера Юрия Уткина прокомментировал ситуацию с бродячими животными, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас принят закон "Об ответственном обращении с животными. Но что делать с точки зрения урегулирования вопроса, поиска золотой середины между зоозащитным сообществом и мирными гражданами, которые страдают от нападений бесхозяйных животных?" - поинтересовался Юрий Уткин.

"Вопрос непростой, неоднократно высказывался по нему и в соцсетях и в СМИ. Сейчас крайне важно проанализировать правоприменительную практику. Мы договорились совместно с профильным комитетом Госдумы провести соответствующие слушания, поэтому я глубоко убежден, что те предложения, та аналитика, которая будет поступать в наш комитет, комитет моего коллеги Владимира Бурматова, позволит более предметно, содержательно провести дискуссию по реализации вопроса", - заявил Сапко.

Напомним, проблема нападения бездомных собак в Перми стоит остро. Главе муниципальной "Городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" грозит наказание за смерть пенсионерки, растерзанной собаками осенью. Очередное нападение бездомных собак на пермячку произошло 10 декабря, пострадавшей пришлось обращаться в больницу. Экс-губернатор края Максим Решетников заявил о нехватке приютов для бездомных псов, а ученые рассказали о том, где в Перми чаще всего собираются бездомные собаки. В декабре 2019 г. животные вышли на "митинг" к зданию краевого парламента.