Игорь Сапко: Госдума проведет слушания по ситуации с безнадзорными животными

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Сервис подбора мастеров: http://remont.youdo.com/repair/kitchen/khrushevka/, подробное описание тут.
http://remont.youdo.com/unblock/lock/types/suvaldnyj/cilindr/ramochnyj/, лучшие цены тут.
Муж на час: http://remont.youdo.com/facing/ceiling/plinth/price/ тут.



Политика Приволжский ФО Пермский край
злая собака (2015) | Фото: life72.org

Игорь Сапко: Госдума проведет слушания по ситуации с безнадзорными животными

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко на сегодняшнем заседании пермской городской думы по просьбе спикера Юрия Уткина прокомментировал ситуацию с бродячими животными, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас принят закон "Об ответственном обращении с животными. Но что делать с точки зрения урегулирования вопроса, поиска золотой середины между зоозащитным сообществом и мирными гражданами, которые страдают от нападений бесхозяйных животных?" - поинтересовался Юрий Уткин.

"Вопрос непростой, неоднократно высказывался по нему и в соцсетях и в СМИ. Сейчас крайне важно проанализировать правоприменительную практику. Мы договорились совместно с профильным комитетом Госдумы провести соответствующие слушания, поэтому я глубоко убежден, что те предложения, та аналитика, которая будет поступать в наш комитет, комитет моего коллеги Владимира Бурматова, позволит более предметно, содержательно провести дискуссию по реализации вопроса", - заявил Сапко.

Напомним, проблема нападения бездомных собак в Перми стоит остро. Главе муниципальной "Городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" грозит наказание за смерть пенсионерки, растерзанной собаками осенью. Очередное нападение бездомных собак на пермячку произошло 10 декабря, пострадавшей пришлось обращаться в больницу. Экс-губернатор края Максим Решетников заявил о нехватке приютов для бездомных псов, а ученые рассказали о том, где в Перми чаще всего собираются бездомные собаки. В декабре 2019 г. животные вышли на "митинг" к зданию краевого парламента.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Игорь Сапко: Госдума проведет слушания по ситуации с безнадзорными животными

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Игорь Сапко, отлов, бездомные собаки, закон об ответственном обращении с животными



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.04.2020 12:11 Мск Дело о гибели пермячки в результате нападения бездомных собак передано в Центральный аппарат СК
Ранее 30.03.2020 11:50 Мск Опять. В Перми бродячие собаки насмерть растерзали женщину

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.01.2020 10:40 Мск В Перми назначен новый куратор отлова бездомных собак
Ранее 10.01.2020 19:44 Мск В Перми мальчика, на которого напали собаки, перевели на амбулаторное лечение
Ранее 17.12.2019 08:44 Мск Губернатор Пермского края заявил о нехватке приютов для бродячих животных
Ранее 03.12.2019 15:45 Мск За месяц 27 пермяков обратились в "скорую" из-за укусов собак
Ранее 02.12.2019 14:59 Мск После нападения собак на ребенка в Перми назначили нового "ответственного за отлов бездомных животных"
Ранее 29.11.2019 21:50 Мск Опять бродячие животные! В Перми стая собак накинулась на детей: один госпитализирован в тяжелом состоянии
Ранее 07.11.2019 12:44 Мск В Перми главе муниципальной службы грозит срок за то, что бездомные собаки разодрали пенсионерку
Ранее 18.10.2019 08:29 Мск В Перми нападение собак на пенсионерку попало на записи камер наблюдения. Возбуждено дело
Ранее 17.10.2019 15:56 Мск В Перми пенсионерку, предположительно, растерзала стая собак

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров