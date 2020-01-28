На Урале нашли производителя снюсов

На территории Свердловской области найден изготовитель снюсов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов. По его словам, продукция арестована, подан иск на прекращение деятельности предприятия, оно закрыто на пять суток.

По данным Роспотребнадзора, также несколько стран поставляют продукцию на Средний Урал, в том числе она поступает из Швеции.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин напоминает об опасности снюсов. "Все зависит от дозировок. Какой бы ни был высокоочищенный никотин, это токсическое вещество для организма. [Проявляется] на уровне сердечно-сосудистой системы и невратические явления, как у любого отравления. И мы не знаем, какое количество никотина всосалось в организм человека и какое состояние было у человека", - отмечает он и делает вывод, что снюсы вреднее сигарет.

Напомним, в России впервые зафиксирована смерть из-за снюсов. Между тем, как ранее писало Накануне.RU, появившаяся в нашей стране проблема никотиносодержащих бестабачных смесей, леденцов и мармеладных конфет была очевидна еще пять-семь лет назад, и тогда ее можно было зарубить на корню, внеся поправки в законодательство. Но все тревожные звоночки прозевали, в этом признаются и сами законодатели.