На Урале нашли производителя снюсов

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Муж на час: http://remont.youdo.com/repair/country-house/external-finishing/materials/otdelka-doma-saydingom/, в Москве.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/carpentry/prices/, выбирай YouDo!



Общество Свердловская область Уральский ФО В России
снюс никотиносодержащая смесь (2019) | Фото: Первый канал

На Урале нашли производителя снюсов

На территории Свердловской области найден изготовитель снюсов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов. По его словам, продукция арестована, подан иск на прекращение деятельности предприятия, оно закрыто на пять суток.

По данным Роспотребнадзора, также несколько стран поставляют продукцию на Средний Урал, в том числе она поступает из Швеции.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин напоминает об опасности снюсов. "Все зависит от дозировок. Какой бы ни был высокоочищенный никотин, это токсическое вещество для организма. [Проявляется] на уровне сердечно-сосудистой системы и невратические явления, как у любого отравления. И мы не знаем, какое количество никотина всосалось в организм человека и какое состояние было у человека", - отмечает он и делает вывод, что снюсы вреднее сигарет.

Напомним, в России впервые зафиксирована смерть из-за снюсов. Между тем, как ранее писало Накануне.RU, появившаяся в нашей стране проблема никотиносодержащих бестабачных смесей, леденцов и мармеладных конфет была очевидна еще пять-семь лет назад, и тогда ее можно было зарубить на корню, внеся поправки в законодательство. Но все тревожные звоночки прозевали, в этом признаются и сами законодатели.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Урале нашли производителя снюсов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снюс, Роспотребнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.01.2020 13:30 Мск Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию", посвященную снюсам
Ранее 13.01.2020 14:10 Мск В Екатеринбурге суд заблокировал 15 сайтов, где торговали снюсами
Ранее 10.01.2020 07:57 Мск На Среднем Урале уничтожат крупную партию снюса, изъятую в новогодние праздники
Ранее 27.12.2019 09:08 Мск Свердловский Роспотребнадзор призвал уральцев сообщать о торговле снюсами

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров