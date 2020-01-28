Мать 18-килограммовой челябинки приехала на Первый канал и заявила, что хочет забрать девушку себе

История 20-летней девушки Лизы с ДЦП, которую нашли в реабилитационном центре Копейска в истощенном состоянии, дошла до Первого канала.

В эфире "Пусть говорят" политики и общественность обсуждали историю девушки. У Лизы есть еще две сестры. В студию пришла тетя девочек Наталья, их нынешний опекун, а также биологическая мать, которая заявила, что хочет забрать Лизу к себе.

Мать рассказала, как отец Лизы издевался над семьей - за это его и посадили. Из тюрьмы мужчина якобы угрожал маме Лизы и заставил отказаться от дочек. Так они попали к тете девочек по имени Наталья.

Сестры Лизы, которые тоже приехали на телешоу, рассказали, что им плохо жилось с тетей - они часто голодали. Сама Наталья все обвинения девочек отрицает. Сейчас сестры находятся в приемной семье, а Лиза - в больнице.

Тетя Лизы планирует восстановить свои права на опекунство и вернуть девушку себе, этого же хочет и биологическая мать.

Как ранее сообщало Накануне.RU, следователи СК организовали проверку, по результатам которой будет известно, виновны ли медики реабилитационного центра в истощении Лизы.