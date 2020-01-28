Россия приостанавливает прием туристических групп из Китая

Российские туроператоры с 28 января приостанавливают прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии.

Ограничения на отправку тургрупп за границу ввели также власти Китая, однако соответствующие решения принимаются не централизованно, а по усмотрению региональных властей.

Напомним, 26 января китайские власти заявили о том, что скорость распространения коронавируса стала выше.

Туристы, уже въехавшие в Россию, не будут прерывать свои программы и досрочно покидать страну, передает ТАСС.

Как отмечалось ранее, РФ может лишиться 70–80% турпотока из Китая. Убытки могут понести гостиницы, рестораны и предприятия торговли.

Сегодня на долю китайских путешественников приходится 18% турпотока из-за рубежа, сообщил глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.