За год мошенники похитили с банковских карт москвичей бюджет Барнаула

Эксперты дали прогнозы по так называемому дистанционному мошенничеству на круглом столе в Мосгордуме. Они ожидают, что к основным каналам краж – телефонам и интернету – могут добавиться новые, передает корреспондент Накануне.RU.

"Главная проблема – преступность очень резко меняет свое лицо. Все меньше становится насильственных преступлений, но все больше становится дистанционных. 12 млрд руб. в прошлом году были похищены с банковских карт москвичей. Это бюджет Мытищ, Барнаула или Ноябрьска. Ежедневно только в Западном округе Москвы треть обращений в полицию – это кражи с банковских карт и мошенничество с телефонами", - рассказала депутат Мосгордумы Наталия Метлина.

Она заметила, что в преддверии 75-летия Победы будет возрастать количество краж у пожилых людей, которые по доверчивости и неосведомленности легко сами раскрывают мошенникам свои данные. Ее опасения подтвердил замначальника уголовного розыска Москвы Олег Колтунов: по данным полиции, в предыдущие годы пик роста дистанционных преступлений пришелся на празднование 70-летия Победы. Тогда, например, мошенники звонили ветеранам и тыловикам, обещали перечислить материальную помощь, выведывали данные их банковских карт, включая CVV-коды, и совершали кражи.

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов предположил появление и другого фактора роста подобных преступлений – страх перед эпидемией коронавируса. "Не удивлюсь, если в связи с паникой вокруг коронавируса возникнут новые способы мошенничества, особенно в отношении пожилых людей", - заметил парламентарий.

По словам Олега Колтунова, до 70% дистанционных преступлений приходится на так называемых "звонарей" – мошенники сами звонят жертвам и под разными предлогами выведывают их данные. Остальная часть преступлений совершается на торговых площадках. Здесь преступники могут выступать как в роли покупателей, так и авторов объявлений в соцсетях и на различных сайтах по продаже товаров и услуг. Представитель уголовного розыска рассказал, что в 2019 году в общем массиве уголовных преступлений доля дистанционных хищений составила 17%, но рост их значителен. Так, кражи с банковских счетов москвичей в минувшем году выросли на 240%, а раскрываемость данного вида преступлений составляет всего 10%.