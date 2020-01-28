В Зауралье двое подростков напали на семейную пару: мужчину жестоко убили, а женщину изнасиловали

Несовершеннолетних жителей села Кетово 2002 и 2004 годов рождения будут судить за ужасные преступления.

В августе прошлого года на окраине села они встретили мужчину и женщину, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Подростки находились в пьяном виде. Женщину они изнасиловали, а у мужчины требовали передать им 5 тыс. руб. После этого несовершеннолетние жестоко убили мужчину, прыгали ногами на его теле и били в жизненно важные органы.

Мужчина от полученных травм скончался, а женщина смогла вырваться и убежать от пьяных подростков, после чего обратилась в полицию. Несовершеннолетних быстро задержали.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, дело передано в суд.