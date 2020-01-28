Арбитраж Прикамья оставил без движения иск о банкротстве "Ремпутьмаша"

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://remont.youdo.com/engineering/estimates/repair/stairs/, описание.
Юду: http://remont.youdo.com/tile/price/, быстро и недорого.
Объявление: http://remont.youdo.com/plumbers/pipe-installation/replacement-of-pipes/price/, выбирай YouDo!



Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Арбитраж Прикамья оставил без движения иск о банкротстве "Ремпутьмаша"

Оставлен без движения иск компании из Чувашии "Техма-Агромаш", которая требовала признать банкротом пермский завод "Ремпутьмаш", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сумма требований по иску составляла 4 млн руб.

По данным картотеки суда, принято решение оставить иск без движения. В срок до 21 февраля в рамках устранения нарушений при подаче иска сторонам предложено подать в инстанцию различные документы.

"Ремпутьмаш", напомним, в 2018 году закрыл производственную площадку в центре Перми, на заводе им. Шпагина, территорию которого власти преобразуют в культурный кластер. Основное производство разместилось в Верещагино, туда же были переведены некоторые сотрудники.

Ранее контрагенты "Ремпутьмаш" массово обращались в суды для взыскания долгов с предприятия. Суммы исковых требований варьируются от 1,5 до 4 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Арбитраж Прикамья оставил без движения иск о банкротстве "Ремпутьмаша"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ремпутьмаш, Арбитражный суд Пермского края,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2019 12:59 Мск Пермский мотовозоремонтный завод "Ремпутьмаш" пытаются признать банкротом
Ранее 12.04.2019 11:19 Мск Контрагенты прикамского "Ремпутьмаша" массово взыскивают многомиллионые долги

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров