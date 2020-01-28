Арбитраж Прикамья оставил без движения иск о банкротстве "Ремпутьмаша"

Оставлен без движения иск компании из Чувашии "Техма-Агромаш", которая требовала признать банкротом пермский завод "Ремпутьмаш", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сумма требований по иску составляла 4 млн руб.

По данным картотеки суда, принято решение оставить иск без движения. В срок до 21 февраля в рамках устранения нарушений при подаче иска сторонам предложено подать в инстанцию различные документы.

"Ремпутьмаш", напомним, в 2018 году закрыл производственную площадку в центре Перми, на заводе им. Шпагина, территорию которого власти преобразуют в культурный кластер. Основное производство разместилось в Верещагино, туда же были переведены некоторые сотрудники.

Ранее контрагенты "Ремпутьмаш" массово обращались в суды для взыскания долгов с предприятия. Суммы исковых требований варьируются от 1,5 до 4 млн руб.