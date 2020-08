Рублев и Медведев вылетели. Ни один из россиян не смог преодолеть 4-й круг Australian Open

Накануне Андрей Рублев и Даниил Медведев уступили свои матчи в четвёртом круге турнира.

Медведев, являющийся четвёртой ракеткой мира, потерпел поражение в пятисетовом матче против 15-го сеянного соревнований, швейцарца Стэна Вавринки (2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6).

ICYMI a resurgent @stanwawrinka muscled his way into the #AusOpen quarterfinals with a statement victory over No.4 seed Daniil Medvedev 👏 Match report 👉 https://t.co/VPKw8Aod46 #AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/z2mVQe2FUK

Андрей Рублев (17-й номер посева) уступил в трёх сетах с одинаковым счётом 7-й ракете мира немцу Александру Звереву (4:6, 4:6, 4:6).

A German masterclass 💯@AlexZverev gives Andrey Rublev his first defeat of 2020, overcoming the Russian 6-4 6-4 6-4 to reach the #AusOpen quarterfinals for the first time, where he will meet Stan Wawrinka.#AO2020 pic.twitter.com/zDrQ0wh7cV