09 Августа 2020
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АО &quot;Мариинский прииск&quot;, изумрудоизвлекательная фабрика, сортировщицы (2019) | Фото: Накануне.RU

"На грани остановки". Главу Ростеха просят разобраться в ситуации на Мариинском прииске

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов направил обращение к гендиректору госкорпорации Ростех Сергею Чемезову. Речь идет о расположенном в Свердловской области Мариинском прииске, который контролирует госкорпорация и который выводят из состава Калининградского янтарного комбината.
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Как сообщил Иванов в своем Facebook, "ситуация серьезная": градообразующее предприятие Малышевского городского округа и единственное в России изумрудно-бериллиевое производство находится на грани остановки, своих средств у него хватит до февраля.

"Пока Москва решает судьбу предприятия, поселок полнится негативными слухами. Не ведется никакой разъяснительной работы о будущем шахты. Люди, работники прииска, опасаются потерять работу. Для них это катастрофа", - рассказал депутат.

Сегодня он обратился к Сергею Чемезову с просьбой взять развитие ситуации под личный контроль и "принять неотложные меры для обеспечения деятельности предприятия". О реакции главы Ростеха пока неизвестно.

Ранее в госкорпорации объяснили смену директора на Мариинском прииске.

АО "Мариинский прииск", памятник "Шахтерская слава"(2019)|Фото: Накануне.RU

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"На грани остановки". Главу Ростеха просят разобраться в ситуации на Мариинском прииске

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Теги: Чемезов, Госдума, Мариинский прииск



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Ранее 28.01.2020 07:41 Мск Ростех объяснил смену директора на Мариинском прииске

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