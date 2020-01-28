"На грани остановки". Главу Ростеха просят разобраться в ситуации на Мариинском прииске

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов направил обращение к гендиректору госкорпорации Ростех Сергею Чемезову. Речь идет о расположенном в Свердловской области Мариинском прииске, который контролирует госкорпорация и который выводят из состава Калининградского янтарного комбината.

Как сообщил Иванов в своем Facebook, "ситуация серьезная": градообразующее предприятие Малышевского городского округа и единственное в России изумрудно-бериллиевое производство находится на грани остановки, своих средств у него хватит до февраля.

"Пока Москва решает судьбу предприятия, поселок полнится негативными слухами. Не ведется никакой разъяснительной работы о будущем шахты. Люди, работники прииска, опасаются потерять работу. Для них это катастрофа", - рассказал депутат.

Сегодня он обратился к Сергею Чемезову с просьбой взять развитие ситуации под личный контроль и "принять неотложные меры для обеспечения деятельности предприятия". О реакции главы Ростеха пока неизвестно.

Ранее в госкорпорации объяснили смену директора на Мариинском прииске.