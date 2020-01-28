09 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
школа №14, Курган (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане эксгибициониста, который во дворе школы показал свои половые органы девочке, отправили в колонию особого режима на 18 лет

В Кургане 18 лет в колонии особого режима дали 51-летнему мужчине, который во дворе школы показал свои половые органы маленькой девочке.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел днем 10 января прошлого года во дворе школы №14 в поселке Малое Чаусово.

"Личность мужчины удалось установить благодаря бдительным гражданам, которые опознали его по фото с камер наблюдения", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Также оказалось, что летом 2010 года извращенец у себя дома демонстрировал половые органы 5-летней девочке.

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В Кургане эксгибициониста, который во дворе школы показал свои половые органы девочке, отправили в колонию особого режима на 18 лет

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Теги: школа, девочка, ребенок, эксгибиционист, Восточный, Малое Чаусово



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