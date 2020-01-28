В 2019 году россияне поставили рекорд по автокредитам

Средняя сумма кредита на приобретение автомобиля в России выросла по итогам 2019 года на 9,2% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей.

Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного бюро кредитных историй "Эквифакс".

Как сообщает РИА Новости, в прошлом году банки в России выдали рекордный объем денег (615 млрд рублей) на автокредиты.

В декабре 2019 года средний объем выдаваемых банками денег на покупку автомобиля вырос на 9,6%.

Ранее сообщалось, что россияне все чаще берут автокредиты на подержанные машины, а вот доля займов на новые авто сокращается.

В автодилере связывают рост продаж в кредит с увеличением стоимости автомобилей, появлением на рынке более выгодных предложений при покупке автомобиля в кредит и снижением кредитной ставки на поддержанные машины практически в два раза.