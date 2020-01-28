В Следственном комитете подтвердили информацию Накануне.RU о смерти 13-летней девочки в Челябинске

В СУ СК России по Челябинской области подтвердили смерть 13-летней школьницы в одной из больниц города.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 24 января в реанимации скончалась девочка.

"Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. Девочка поступила в больницу с высокой температурой", - уточнили в СК.

Сейчас по факту смерти назначена доследственная проверка, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.