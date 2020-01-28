09 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

В Следственном комитете подтвердили информацию Накануне.RU о смерти 13-летней девочки в Челябинске

В СУ СК России по Челябинской области подтвердили смерть 13-летней школьницы в одной из больниц города.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вечером 24 января в реанимации скончалась девочка.

"Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. Девочка поступила в больницу с высокой температурой", - уточнили в СК.

Сейчас по факту смерти назначена доследственная проверка, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.

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В Следственном комитете подтвердили информацию Накануне.RU о смерти 13-летней девочки в Челябинске

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Теги: Челябинск, девочка, смерть, гибель, реанимация



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Ранее 29.01.2020 14:15 Мск Минздрав объяснил загадочную смерть 13-летней челябинки "от гриппа"

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