В Свердловской области в ближайшие дни похолодает до -32 градусов

Свердловскую область в ближайшие дни ждет серьезное похолодание. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозу синоптиков, в северных районах Среднего Урала в ночные часы температура воздуха опустится до -28-32 градусов. Днем немного "потеплеет" до -25-27 градусов. По предварительному прогнозу, морозы продержатся до четверга, 30 января.

В МЧС напомнили уральцам о рисках, связанных с низкими температурами. Если требуется помощь, следует звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

Ранее сообщалось, что январь в этом году в Екатеринбурге был на 7 градусов теплее нормы.