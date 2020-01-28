Сапко анонсировал изменения в федеральное законодательство из-за ЧП в пермской "Карамели"

Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко вновь высказался о трагедии в пермском хостеле "Карамель" на сегодняшнем заседании пермской гордумы, где парламентарий выступил с информацией об основных итогах законотворческой деятельности, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокомментировать ситуацию как бывшего главу города, попросила депутат Надежда Агишева. Она поинтересовалась, не считает ли Сапко, что одной из существенных причин трагедии стало политическое решение о приватизации общей домовой собственности в муниципальную с последующей продажей.

"В момент вашего управления городом происходило большое количество судебных процессов, когда жители пытались отсудить эти подвалы, в том числе, мотивируя, что оборудование становится недоступным и опасным. Отсудить пытались жители и тот подвал, в котором случилась страшная трагедия. Какие вы видите шаги, и с точки зрения управления муниципалитетом, и взаимодействия с естественными монополиями, и с точки зрения изношенности коммунальных сетей. Что нужно предпринять?" - обратилась к Сапко Надежда Агишева.

Игорь Сапко отметил, что вопрос содержит несколько крайне важных тем, и что он "действительно озабочен этой ситуацией".

"Я предметно разбирался в этой ситуации, что произошла в Перми, был на связи с главой города Дмитрием Самойловым, другими коллегами, депутатами. Приватизация подвалов, когда я был главой города, была прекращена. И, если не ошибаюсь, конкретно этот подвал был последним приватизированным, или одним из последних... В 2008-2009"

"В 90-е годы", - поправил Сапко Самойлов.

Игорь Сапко сообщил, что вчера он в рамках семинара, участие в котором принял исполняющий обязанности министра ЖКХ Александр Шицын, поднял крайне важные вопросы, в том числе изношенности сетей, взаимодействия с крупными коммунальными игроками, транзитных сетей.

"Кто несет ответственность за них если они не являются муниципальной собственностью и не могут являться по определению? Вопрос правильный, требует совместной работы. Вчера обсуждали возможные изменения в федеральное законодательство, готовы вместе заниматься", - отметил Сапко, не став уточнять, какие именно готовятся изменения.

Ранее депутат говорил о необходимости запретить размещать хостелы и гостиницы в подвалах. В беседе с корреспондентом Накануне.RU президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга Владимир Окуньков, отметил, что такой запрет уже существует.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде.