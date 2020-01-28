09 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Танцовщицу из Ноябрьска вместе с коллективом эвакуировали из Китая после вспышки коронавируса

Участницу танцевального коллектива, уроженку Ноябрьска Елизавету Емельянову вместе с коллегами по балетной труппе эвакуировали из Китая. Выступать они должны были и в Ухане, где бушует коронавирус, сообщает "Ноябрьск24".

Труппу эвакуировали из Поднебесной в столицу. После прибытия в аэропорт танцовщиков проверили тепловизорами. Емельянова рассказала, что "пару недель походит в маске, чтобы исключить вероятность инкубационного периода".

Напомним, ранее стало известно, что первый случай коронавируса зарегистрирован в Германии, а у жительницы Челябинска, попавшей в дальневосточную клинику с подозрением на заболевание, диагноз не подтвердился.

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Танцовщицу из Ноябрьска вместе с коллективом эвакуировали из Китая после вспышки коронавируса

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Теги: Елизавета Емельянова, коронавирус, балет, эвакуация



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