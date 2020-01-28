Танцовщицу из Ноябрьска вместе с коллективом эвакуировали из Китая после вспышки коронавируса

Участницу танцевального коллектива, уроженку Ноябрьска Елизавету Емельянову вместе с коллегами по балетной труппе эвакуировали из Китая. Выступать они должны были и в Ухане, где бушует коронавирус, сообщает "Ноябрьск24".

Труппу эвакуировали из Поднебесной в столицу. После прибытия в аэропорт танцовщиков проверили тепловизорами. Емельянова рассказала, что "пару недель походит в маске, чтобы исключить вероятность инкубационного периода".

Напомним, ранее стало известно, что первый случай коронавируса зарегистрирован в Германии, а у жительницы Челябинска, попавшей в дальневосточную клинику с подозрением на заболевание, диагноз не подтвердился.