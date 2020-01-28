Сегодня – за партой, завтра – за станком: о молодых кадрах на Уралвагонзаводе

"Наш город живет благодаря работе промышленных предприятий. Их регулярно подпитывают профессиональными кадрами образовательные учреждения – вузы и техникумы. Современное техническое оснащение учебных классов – это инвестиции в будущее: заводам требуются специалисты, способные встать за новейший высокоточный станок", – говорится в статье в корпоративной газете нижнетагильского Уралвагонзавода "Машиностроитель".

В конце прошлого года на базе Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса открылась учебная мастерская "Токарные работы на станках с ЧПУ". Современные станки с программным управлением, новый режущий и цифровой мерительный инструмент – всё в соответствии с мировыми стандартами и инфраструктурным листом WorldSkills.

"Наша мастерская одна из 50 в области, оснащённых современной материально-технической базой по 49 компетенциям WorldSkills, – поясняет директор НТТМПС Яков Залманов. – Проект реализован нами совместно с областным правительством, министерством образования и молодёжной политики, а также нашим социальным партнёром – Уралвагонзаводом".

"Запросы завода постоянно растут, задачи, которые ставятся перед станочниками, с каждым годом всё сложнее, – отмечает директор ЦПП Сергей Васильев. – Оснащение учебных классов и мастерских по последнему слову техники значительно повысит уровень подготовки операторов станков, максимально сократит срок адаптации молодых рабочих на производстве. Ждём от техникума новых качественно подготовленных станочников".

Студенты НТТМПС по достоинству оценили обновленную мастерскую. Они с первого курса учатся работать на станках с программным управлением.

"Новые технологии – это новые возможности, – уверен третьекурсник специальности "Технология машиностроения" Александр Стоматов. – Скорость вращения резца в 4 тыс. оборотов дает высокую чистоту и точность обработки. 10 минут – и деталь готова. На обычном универсальном токарном станке на неё пришлось бы потратить часа три".

В прошлом году на базе НТТМПС успешно прошли демонстрационный экзамен по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" и региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". В феврале второкурсник Владислав Дедусенко – победитель регионального этапа "Абилимпикса" среди студентов – выступит на WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы") в Екатеринбурге. Тренирует Влада мастер производственного обучения, сурдопереводчик, эксперт чемпионата Елена Литвинова и выпускник НТТМПС, оператор станков с ПУ цеха 385 Денис Грехов.

"Здорово, что и ребятам с ограничениями по здоровью предоставляется возможность выучиться и устроиться по специальности на завод, – считает директор по персоналу корпорации ВСМПО-Ависма Владимир Карагодин, побывавший на открытии учебной мастерской. – У таких студентов намного выше мотивация: они не хотят отставать от сверстников, стремятся преуспеть в освоении профессии".

Студенческие годы – время стартов и ответственных решений. Отсюда берёт своё начало путь в профессию. Судьбоносный момент – выбор будущего места работы. Переступив порог учебного заведения, многие выпускники НТТМПС уверенным шагом войдут через заводскую проходную во взрослую жизнь.