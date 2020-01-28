Новым гендиректором "Российского экологического оператора" стал советник Кобылкина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Гудков ранее занимал пост советника главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина. Помогал форсировать исполнение нацпроекта и достижение результатов года, сообщил ТАСС источник в министерстве.

Напомним, в ноябре прошлого года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев уволил руководителя "РЭО" Дениса Буцаева.

В начале ноября Накануне.RU рассказывало, что Буцаев публично жаловался на неплатежи населения за "мусорную реформу" в пределах 25-30% от ежемесячных счетов, при этом бизнес не платит, по мнению экс-руководителя "РЭО", 60-70%. Эти данные вызвали резкую критику, в том числе председателя комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова.

Указ о создании "РЭО" подписан в январе 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным, сразу после старта "мусорной реформы".